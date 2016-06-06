Богота, 6 июня, 2016, 22:25 — ИА Регнум. В 2016 году более ста детей умерли от недоедания в Колумбии. Среди наиболее пострадавших отмечаются департамент Гуахира, расположенный на северо-востоке страны, на границе с Венесуэлой. И департамент Мета, близкий к географическому центру страны.

formato7.com Мать с ребёнком

Среди умерших детей более половины — выходцы из индейских общин. 41, 6 процента умерших проживали в сельской местности, 18,8 процента из них не были связаны с общей системой социального обеспечения в области здравоохранения. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), 11,4 процента колумбийцев страдают от голода, La Radio del Sur.

Ранее правительство Колумбии заявило, что борьба с недоеданием — один из приоритетов деятельности властей страны. А ситуация в департаменте Гуахира вызвана историческими причинами.

Отметим, что по данным Всемирного банка распространенность недостаточного питания среди детей младше пяти лет в Колумбии составляет более 12 процентов.