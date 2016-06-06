Казань, 6 июня, 2016, 22:20 — ИА Регнум. В полуфинальной серии против петербургского «Зенита» УНИКС заслужил право в следующем году представлять Россию в баскетбольной Евролиге, а в третьем матче финальной серии против ЦСКА он доказал, что вполне достоин такого права.

unics.ru УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва)

Третий матч проходил в Казани, и после двух поражений в Москве казалось, что УНИКСу для победы над армейцами нужно будет буквально «прыгнуть выше головы». Казанцы это сделали, и теперь вопрос о победителе Единой Лиги ВТБ остаётся по-прежнему открытым.

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) 79:74 (18:18, 23:22, 24:14, 14:20), счёт в серии 1:2

В сегодняшнем матче УНИКС начал достаточно энергично и вёл в первой четверти около пяти очков, но к концу её равновесие в счёте было восстановлено. Упорная борьба «очко в очко» шла до большого перерыва. Только в третьей четверти разница в счёте начала увеличиваться в пользу УНИКСа и достигла 12 очков, а настроя на борьбу казанцам хватило для того, чтобы достаточно уверенно сохранить преимущество в счёте до конца матча. Счёт в серии сократился.

В отличие от двух предыдущих матчей, сегодня УНИКС точнее бросал и из-под кольца, и из-за дуги, но штрафные броски снова лучше исполняли армейцы. Единственное, что несколько настораживает, это то, что основная нагрузка в игре казанцев легла на игроков стартовой пятёрки. Так же было и в первых матчах, но сегодня основе УНИКСА пришлось особенно потрудиться. А ведь уже послезавтра, 8 июня, в Казани пройдёт очередной, четвёртый матч финальной серии.