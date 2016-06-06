Будапешт, 6 июня, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Лидер правой партии Венгрии — «Йоббик» («За лучшую Венгрию») стремится укрепить свою власть, заставляя одного из ключевых однопартийцев уйти в отставку из парламента, передает Daily Mail.

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Депутат Элод Новак признался, что он отказывается от своего мандата по просьбе председателя партии Габора Воны, но хочет остаться в «Йоббик» — второй по величине оппозиционной фракции в парламенте.

В посте на «Фейсбук» Новак назвал свою отставку «самым болезненным решением» в его жизни, считая принуждение Габора «некорректным и неэтичным». Вона, которого недавно переизбрали на должность руководителя партии, воспрепятствовал Новаку и другим членам баллотироваться на руководящие должности.

По результатам парламентских выборов 2014 года «Йоббик» имеет 20,2 процента мест в парламенте. В отличие от правых в других странах ЕС, этой партии не удается улучшить свои показатели, так как их «хлеб» со своей антииммигрантской риторикой отнимает премьер-министр Виктор Орбан.

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