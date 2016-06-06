Великий Новгород, 6 июня, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Сергей Митин не уверен, что прах русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова удастся перенести в Россию из США и предлагает возрождать его усадьбу Онег под Великим Новгородом вне зависимости от того, где находится прах музыканта. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Митин заявил сегодня, 6 июня, в ходе встречи с журналистами и блогерами региона.

Константин Сомов. Портрет композитора Сергея Рахманинова. 1925

Тема возвращения праха Рахманинова на родину возникла в связи с вопросом о возрождении имения Онег, который Митин поднял на встрече с президентом России 2 июня. «Я бы сейчас разделил эти процессы, пусть тема захоронения стоит отдельным блоком, нам не надо сейчас в это упираться: перенос праха — достаточно сложная вещь, вдобавок ко всему, уже сейчас у общества мнение раскололось», — сказал Сергей Митин. По его словам, и министр культуры Владимир Мединский, и режиссёр Никита Михалков «преследуют задачу переноса праха», но есть и те, кто категорически против — например, пианист Денис Мацуев.

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«Мацуев против, Никита Михалков за, он уже сценарий написал: оркестр из тысячи человек играет в глухом лесу Новгородской губернии Второй концерт Рахманинова, дирижёр Гергиев. Здорово, да? Люди нам очень хотят помочь, но как это сделать? Пока у нас одни вопросы», — сообщил Сергей Митин. По словам губернатора Новгородской области, в ходе изучения проблемы выяснилось, что всё согласовано только с российской стороны («МИД имеет поручение президента, Минкульт за, губернатор за»), но решение об эксгумации тела будет принимать судья штата Нью-Йорк (США), где похоронен Рахманинов. При этом решение судьи будет зависеть от мнения родственников композитора, которых новгородские власти пока найти не смогли. Кроме того, по международному праву нужны подтверждения последней воли Рахманинова — о том, чтобы его похоронили в России.

«Мединский считает, что к праху, если его перезахоронят в Онеге, будет паломничество, но перенесём ли мы прах, я не уверен, а в том, что мы сделаем там парк и музей — я уверен», — заявил губернатор Новгородской области, подчеркнув, что вопрос, конечно, надо прорабатывать, «а параллельно давайте там пока хоть гнилые деревья вырубим и посадим новые».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, имение Онег в 30 км от Великого Новгорода, где Сергей Рахманинов провёл детские годы, находится сейчас в запустении.