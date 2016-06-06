Редондо-Бич, США, 6 июня, 2016, 22:02 — ИА Регнум. В США арестован младший брат 42-го президента этой страны Билла Клинтона — актер и музыкант Роджер Клинтон. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает New York Daily News.

bossner.de Роджер Клинтон — актер и музыкант

Сообщается, что 59-летний Роджер Клинтон арестован полицией за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в городе Редондо-Бич в Калифорнии вечером 5 июня. Уточняется, что в полицию поступил звонок от неких свидетелей «неадекватного вождения» Клинтона.

Прибывшая на место полиция провела испытание на координацию движения, после которого музыканту было предъявлено обвинение в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Клинтон отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови при задержании. Полиция привезла Роджера в суд, где он был отпущен под залог в $15 тыс. Уже сегодня Роджер Клинтон должен снова предстать перед судом.

Роджер Клинтон давно стал «головной болью» клана Клинтонов. В 1985 году он был осужден на один год тюрьмы за распространение одного грамма кокаина. В 2001 году его брат Билл, будучи президентом помиловал его и судимость с него была снята. Но в тот же год он был арестован за вождение в нетрезвом виде. В 1998 году Роджер был приговорен к возмещению ущерба своему соседу, которого покусала собака музыканта и тот временно потерял трудоспособность.

Примечательно, что инцидент с членом клана Клинтонов произошел как раз накануне последнего «супер-вторника», в рамках которого пройдет внутрипартийное голосование Демократической партии сразу в нескольких штатах, в том числе, в таком крупном, как Калифорния. Эксперты сходятся во мнении, что этот незначительный инцидент может повлиять на результаты голосования, и супруга Билла Клинтона — Хиллари, которая стремится стать единым кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США, может потерять часть голосов.