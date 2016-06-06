Москва, 6 июня, 2016, 23:08 — ИА Регнум. В Москве у Мемориальной мечети на Поклонной горе состоялась церемония открытия XI-го «Шатра Рамадана-2016». Как заявил журналистам председатель столичного духовного управления мусульман, муфтий Москвы Ильдар-хазрат Аляутдинов, с 7 июня по 4 июля ожидается более 20 тысяч посетителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Приготовление к праздничному ужину в «Шатре Рамадана»

Дарья Антонова ИА REGNUM Ильдар-хазрат Аляутдинов

«Мы считаем, что мусульманское общество очень сильно нуждается в том, чтобы глубже познать свое священное писание и свою религию. Шатер уникален тем, что это общая площадка, которая открыта для всех: для представителей разных верований, религий, национальностей и взглядов. И мы надеемся, что эта площадка помогает стереть преграды и заслоны, которые есть между людьми: представителями разных верований, религий, национальностей и взглядов», — заявил Аляутдинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гости на открытии «Шатра Рамадана»

Муфтий Москвы отметил, что «Шатер Рамадана» будет открыт до наступления праздника Ураза-байрам, 5 июля 2016 года. Также он уточнил, что в этом году площадь шатра увеличилась почти в два раза и составила порядка 700 кв.м.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный ужин в шатре

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 году в столице при СИЗО-5 открыли первую совместную молельную комнату для иудеев и мусульман.