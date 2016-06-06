Бонн, Германия, 6 июня, 2016, 21:52 — ИА Регнум. После сильных штормов последних нескольких дней в Германии ситуация постепенно нормализуется, передает Die Zeit. В ночь на 6 июня Немецкая метеорологическая служба (DWD) отменила все предупреждения. Однако сильные грозы с проливными дождями и градом могут возобновиться в землях Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, в областях Гессена, Саара, Баварии и Баден-Вюртемберга. В Бонне снова заседает кризисный комитет, чтобы принять решение о дальнейших мерах предосторожности.

the-day-x.ru Штормовой ветер в Германии

В Нижней Баварии, которая больше всех пострадала от наводнений, тем временем идет интенсивная работа по восстановлению и очищению домов и улиц. Около 100 военнослужащих «бундесвера» отправлены в качестве подкрепления в Симбах и в соседний Трифтерн, чтобы справиться с последействиями стихии.