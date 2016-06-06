Порт-о-Пренс, 6 июня, 2016, 21:44 — ИА Регнум. На полях Седьмого саммита Ассоциации карибских государств временно исполняющий обязанности президента Гаити Жоселерм Привер встретился с президентом Доминиканской республики Данило Мединой. В ходе встречи Жоселерм Привер озвучил дату проведения первого тура президентских выборов — 9 октября 2016 года, сообщает издание Le Nouvelliste. Кроме этого, стороны обсудили состояние и развитие двусторонних отношений. Жоселерм Привер также принял приглашение Данило Медины принять участие в церемонии его инаугурации, которая состоится 16 августа, комментирует El Caribe.

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Отметим, что срок мандата Жоселерма Привера как временно исполняющего обязанности президента Гаити истекает через несколько дней. И как будет выходить из этой ситуации парламент Гаити пока не понятно. Напомним, что глава Национального собрания Гаити Жоселерм Привер был избран после многочасовых дебатов «временным президентом страны» в феврале 2016 года.

В прошлый понедельник Независимая избирательная комиссия по оценке и проверке выборов рекомендовала признать недействительными результаты президентских выборов 25 октября 2015 и провести другие. В частности, комиссия выявила многочисленные факты нарушений, включая «голосование» умерших людей, мошенничество и подделку официальных документов, сообщает Prensa Latina.

Таким образом, Гаити будет жить без президента страны еще, минимум, четыре месяца.