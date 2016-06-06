Пенза, 6 июня, 2016, 21:36 — ИА Регнум. На ремонт водопроводных сетей Пензы, степень изношенности которых составляет 100%, необходимо 3,2 млрд рублей. Об этом заявил глава города Виктор Кувайцев в ходе совещания о техническом состоянии оборудования и сетевого хозяйства ООО «Горводоканал», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Ржавые трубы

По словам градоначальника, общая протяженность сетей водопровода составляет 819 км, из которых 357,7 км или 43,7% изношены на 100%. Протяженность канализационных сетей составляет 514 км, общая степень изношенности — 84%.

При этом, в 2015 году число аварийных ситуаций увеличилось на 3,5%, по сравнению с данными за 2014 год. В текущем году произошло уже 1 179 утечек.

В настоящее время проводится капитальный ремонт и реконструкция рядя объектов водоснабжения и водоотведения, также ведутся ремонтные работы в объеме денежных средств, заложенных в тариф и ограниченный предельным ростом платы граждан. Однако, это не решает вопрос кардинальным образом.

В качестве решения проблемы Кувайцев назвал увеличение объема инвестиций в капитальный ремонт посредством концессионного соглашения, а также привлечение заемных средств.

Кроме того, эффективными мерами могут стать реализация мероприятий по энергосбережению в рамках энергосервисных контрактов и поэтапное увеличение объема арендной платы в структуре тарифа, а также смена гарантирующего поставщика электрической энергии.

Отметим, что по состоянию на апрель 2016 года, ООО «Горводоканал» Пензы является злостным неплательщиком в отношении гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области — ООО «ТНС энерго Пенза». В свою очередь задолженность ООО «ТНС энерго Пенза», по состоянию на 1 июня этого года, перед «Пензаэнерго» достигла 147 млн рублей или более 92% от общего объема задолженности пензенских предприятий, которая составляет 158,2 млн рублей.