Брюссель, 6 июня, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Европейская комиссия угрожает странам-членам ЕС, отказывающимся сотрудничать в решении кризиса беженцев, «последствиями», передает Die Zeit.

«Добро пожаловать, беженцы»

Об этом говорится в черновике документа исполнительного органа Евросоюза, который Еврокомиссия представит 7 июня в Страсбурге. В нем особое внимание уделяется политике помощи развивающимся странам и торговым отношениям.

Страны-члены ЕС, не дающие беженцам продолжить свой путь в другие страны и соглашающиеся принять их у себя, должны поощряться, считает ЕК. В документе, с которым ознакомилось немецкое информагентство Deutsche Presse-Agentur, речь идет о т.н. «позитивных и негативных стимулах».