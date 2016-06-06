Киев, 6 июня, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Украинские власти в бессильной злобе протестуют против поездки спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко в Крым. Соответствующее заявление сделало министерство иностранных дел Украины сегодня, 6 июня.

council.gov.ru II Ливадийский форум «Русский мир: проблемы и перспективы»

На прошлой неделе делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко посетила Крым. Делегация приняла участие в открытии Х Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте, а также пленарном заседании II Ливадийского форума «Русский мир: проблемы и перспективы».

Напомним, Украина до сих пор считает Крым своей территорией, которая якобы оккупирована Россией. Киев настаивает, что поездки в Крым должны осуществляться по разрешению украинских властей.

После государственного переворота в феврале 2014 года, народы Крыма провели референдум о дальнейшем статусе полуострова и решили вернуться в состав России. Украина волеизъявления крымчан не признает.

«Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста», — сказано в сообщении МИД Украины.

Российские власти не раз заявляли, что вопрос о статусе Крыма закрыт, и Россия не намерена его ни с кем обсуждать.