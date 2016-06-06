Тбилиси, 6 июня, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 6 июня сделал специальное заявление в связи с отсутствием результатов расследования дела об убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория в селе Хурча Зугдидского района. Премьер выразил беспокойство тем, что до сих пор правительство Грузии не получило официального уведомления об аресте убийцы Гиги Отхозория.

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«Этот трагический факт поставил под вопрос позитив, которого мы достигли в направлении восстановления доверия. Более того, в этих условиях крайне усложняется продолжение встреч в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты. Этот факт также значительно усложняет диалог в формате Женевских дискуссий», — заявил Квирикашвили.

Он напомнил, что на последней встрече в рамках МПРИ в Гали, которая состоялась благодаря большим усилиям грузинской стороны (эти встречи были прерваны несколько лет назад по инициативе абхазской стороны из-за недоверия к бывшему главе Миссии наблюдателей ЕС в Грузии), представители Грузии передали участникам встречи все материалы в связи с убийством Отхозория, но результата так и не получили.

Георгий Квирикашвили предупредил абхазскую сторону о тех рисках, которые угрожают убийце Гиги Отхозория.

«В данной ситуации существует риск, что с убийцей кто-то расправится. Более того, это может сделать та сторона, которая прямо заинтересована в срыве процесса восстановления доверия. Поэтому на весах лежит очень многое! Риски очень высоки. Есть только одно рациональное и правильное действие — немедленный арест убийцы, пусть даже в одностороннем порядке, в непризнанных нами рамках рамках де-факто властей», — заявил премьер.

По его информации, на Гальской встрече делегация Грузии потребовала немедленной выдачи убийцы, но представители абхазских властей связали это требование с вопросом статуса и указали на отсутствие соответствующей законодательной базы.

«Исходя из чрезвычайного характера вопроса, думаем, что на этом этапе критически важно немедленно арестовать убийцу. Доверие между грузинами и абхазами необходимо восстановить. Безнаказанность такого жестокого преступления лишь открывает раны, что в интересах врагов грузинского и абхазского народов», — заявил Квирикашвили и призвал всех совместными усилиями вывести ситуацию из тупика.

Напомним, гражданин Грузии, житель Зугдиди Гига Отхозория был убит 19 мая в селе Хурча, у так называемой административной границы с Гальским районом Абхазии, на контролируемой грузинской стороной территории. В его убийстве официальный Тбилиси обвиняет российских и абхазских военных.