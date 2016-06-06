Премьер Грузии требует немедленного ареста убийцы Гиги Отхозория
Тбилиси, 6 июня, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 6 июня сделал специальное заявление в связи с отсутствием результатов расследования дела об убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория в селе Хурча Зугдидского района. Премьер выразил беспокойство тем, что до сих пор правительство Грузии не получило официального уведомления об аресте убийцы Гиги Отхозория.
«Этот трагический факт поставил под вопрос позитив, которого мы достигли в направлении восстановления доверия. Более того, в этих условиях крайне усложняется продолжение встреч в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты. Этот факт также значительно усложняет диалог в формате Женевских дискуссий», — заявил Квирикашвили.
Он напомнил, что на последней встрече в рамках МПРИ в Гали, которая состоялась благодаря большим усилиям грузинской стороны (эти встречи были прерваны несколько лет назад по инициативе абхазской стороны из-за недоверия к бывшему главе Миссии наблюдателей ЕС в Грузии), представители Грузии передали участникам встречи все материалы в связи с убийством Отхозория, но результата так и не получили.
Георгий Квирикашвили предупредил абхазскую сторону о тех рисках, которые угрожают убийце Гиги Отхозория.
«В данной ситуации существует риск, что с убийцей кто-то расправится. Более того, это может сделать та сторона, которая прямо заинтересована в срыве процесса восстановления доверия. Поэтому на весах лежит очень многое! Риски очень высоки. Есть только одно рациональное и правильное действие — немедленный арест убийцы, пусть даже в одностороннем порядке, в непризнанных нами рамках рамках де-факто властей», — заявил премьер.
По его информации, на Гальской встрече делегация Грузии потребовала немедленной выдачи убийцы, но представители абхазских властей связали это требование с вопросом статуса и указали на отсутствие соответствующей законодательной базы.
«Исходя из чрезвычайного характера вопроса, думаем, что на этом этапе критически важно немедленно арестовать убийцу. Доверие между грузинами и абхазами необходимо восстановить. Безнаказанность такого жестокого преступления лишь открывает раны, что в интересах врагов грузинского и абхазского народов», — заявил Квирикашвили и призвал всех совместными усилиями вывести ситуацию из тупика.
Напомним, гражданин Грузии, житель Зугдиди Гига Отхозория был убит 19 мая в селе Хурча, у так называемой административной границы с Гальским районом Абхазии, на контролируемой грузинской стороной территории. В его убийстве официальный Тбилиси обвиняет российских и абхазских военных.