Мехико, 6 июня, 2016, 21:22 — ИА Регнум. «Времена, когда Институционно-революционная партия (PRI) выделялась на общем фоне канули в лету. Это снова подтвердили результаты выборов 5 июня с.г.», — сообщает Prensa Latina.

Eneas De Troya Энрике Пенья Ньето

Местные выборы прошли в одиннадцати штатах Мексики в минувшее воскресенье. Население штатов Агуаскальентес, Чиуауа, Дуранго, Идальго, Оахака, Пуэбла, Кинтана-Роо, Синалоа, Тамаулипас, Тлакскале, Веракрус и Сакатекас определяло, кто займет кресла губернаторов. Избиратели Нижней Калифорнии избирали членов муниципальных советов. В Мехико были избраны 100 делегатов Учредительного собрания, которые подготовят первую столичную конституцию.

По предварительным результатам, наибольшее количество голосов собрали представители Партии национального действия (PAN). Эта партия основана в 1939 году. Придерживается правоконсервативной и христианской ориентации. Состоит в Центристском демократическом интернационале. PAN имеет 114 мест из 500 в Палате депутатов страны и 38 из 128 в Сенате. На президентских выборах 2000 года и 2006 года победу одержали представители этой партии, прервав многолетнюю монополию на власть Институционно-революционной партии, которая вернулась к власти в 2012 году.

На прошедших местных выборах Партия национального действия шла в коалиции с социал-демократами (Партия демократической революции) и с коммунистами (Партия труда). Как заявил Рикардо Анайа, глава Партии национального действия, эта победа является хорошим заделом для того, чтобы вернуть президентский пост. И назвал 5 июня 2016 года «историческим днем для партии», сообщает El Debate.