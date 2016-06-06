Дамаск, 6 июня, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию о том, что Воздушно-космические силы РФ якобы нанесли авиаудар по рынку в сирийском городе Аль-Ашара в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сегодня, 6 июня, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на так называемую сирийскую оппозицию сообщило, что боевые самолеты ВКС РФ якобы нанесли авиаудар по рынку в сирийском городе Аль-Ашара в провинции Дейр-эз-Зор.

Конашенков заявил, что эта информация не более чем слухи, которые наносят вред репутации Reuters и не более того. Он подчеркнул, что ВКС РФ не выполняли никаких боевых задач, а тем более нанесения ударов в городе Аль-Ашара.

Как ранее сообщало ИА РЕГНУМ, в начале июня стало известно, что сирийская правительственная армия готовится начать наступление на провинцию Дейр-эз-Зор с целью деблокировать одноименный город, который находится в осаде уже почти два года.