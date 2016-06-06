Берлин, 6 июня, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал депутатов парламента Германии, имеющих турецкое происхождение, фактически приравняв их к террористам, передает Deutsche Presse-Agentur.

Стамбульские мужчины курят кальян. Османская Империя. 1898

«Некоторые говорят, что они турки. Какие же они турки?», — возмущается Эрдоган в своем выступлении в Стамбуле. «Их кровь должны обследовать через лабораторные тесты», — добавил он.

Кроме того, Эрдоган упрекнул депутатов немецкого парламента в сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана (РПК) на территории Германии. Правительство канцлера Ангелы Меркель отклонило обвинения Анкары, указав на то, что РПК в ФРГ, также как и в Турции, признана террористической организацией.