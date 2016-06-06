Москва, 6 июня, 2016, 20:54 — ИА Регнум. В Москву с официальным визитом сегодня, 6 июня, прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его визит приурочен к 25-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС.

world.time.com Биньямин Нетаньяху

Самолет главы израильского правительства приземлился в аэропорту «Внуково-2». Нетаньяху встречал посол Израиля в Москве Цви Хейфец и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

Планируется, что 7 июня президент России Владимир Путин проведет переговоры с Нетаньяху. На этих переговорах будет рассмотрен ход реализации договоренностей, которые были достигнуты в рамках рабочего визита израильского премьера в Москву 21 апреля сего года.

Предполагается, что Путин и Нетаньяху обменяются мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте усилий по борьбе с международным терроризмом. Не обойдут вниманием лидеры двух стран и ситуацию в Сирии и вокруг нее. Будет поднята проблема палестино-израильского урегулирования.