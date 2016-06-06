Тбилиси, 6 июня, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Полный план инфраструктурного развития Грузии правительство страны представит населению в ближайший период. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом на заседании правительства 6 июня сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

oxu.az Георгий Квирикашвили

По его словам, план включает в себя развитие и строительство главных инфраструктурных артерий, подъездных путей к объектам туристической инфраструктуры, что, в свою очередь, «откроет второе дыхание» туристическому сектору.

«У нас очень амбициозные планы. Всего несколько дней назад мы вместе с министерством инфраструктуры и членами правительства обсудили полный план развития инфраструктуры. За будущие четыре года мы собираемся выполнить столько работ, сколько, фактически, не было выполнено в Грузии на протяжении предыдущих десятилетий. Это не преувеличенные ожидания, это план, основанный на конкретных показателях и потенциале», — пояснил Георгий Квирикашвили.

По утверждению премьера, осуществление этого плана будет означать появление новых доходов у населения страны.