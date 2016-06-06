Оренбург, 6 июня, 2016, 20:46 — ИА Регнум. В Оренбурге по факту взрыва в многоэтажке с тремя пострадавшими гражданами следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова.

пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области На месте взрыва в многоэтажке работают оренбургские спасатели

По данным следствия, примерно в 19:15 местного времени (17:15 мск) 6 июня по улице Алтайская, 2/1 в одном из подъездов девятиэтажного дома в квартире № 223, расположенной на девятом этаже, произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва обрушились межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами, а также наружная стена дома. Пострадало три человека: двое мужчин из квартиры, где произошел взрыв, доставлены в больницу. Пострадавшей женщине с восьмого этажа медицинская помощь оказана на месте.

Напомним, что в ГУ МЧС сообщают от трех госпитализированных мужчинах, которые оказались под завалами из-за взрыва.

На месте взрыва работает следственная группа, следователи, криминалисты следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины взрыва. По предварительной информации взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Проводится эвакуация жильцов дома.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова, эвакуированным из двух подъездов жильцам предложен пункт временного размещения. ПВР подготовлен в средней общеобразовательной школе №76 расположенной по проспекту Гагарина, 25. Жителям настоятельно рекомендовано не возвращаться в свои квартиры в ближайшее время.