Цхинвал, 6 июня, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Заместителем председателя правительства Южной Осетии назначен бывший начальник Кингисепской таможни Дмитрий Козаев. Указ о назначении сегодня подписал президент республики Леонид Тибилов, сообщила пресс-секретарь президента Гана Яновская.

ИА REGNUM Южная Осетия

Еще одним указом президента Алан Техов был освобожден от должности вице-премьера и назначен первым зампредом правительства Южной Осетии.

Дмитрий Козаев родился 29 марта 1965 года в селе Корнис Знаурского района. В 1995 году окончил Югоосетинский государственный педагогический институт, в 2001 году — Российскую таможенную академию по специальности таможенное дело, в 2007 году — аспирантуру Российской таможенной академии.

Работу в таможенных органах начал в 1994 году с должности инспектора транзитно-багажного отдела Северо-Осетинской таможни. Являлся начальником таможенного поста «Нижний Зарамаг», начальником таможенного поста «Верхний Ларс», заместителем начальника Северо-Осетинской таможни.

В 2003 году был назначен первым заместителем начальника Северо-Осетинской таможни по организации таможенного контроля. В течение 4-х лет состоял в резерве кадров на должность начальника таможни.

В 2007 г. — назначен начальником Хакасской таможни. В мае 2007 года Козаев был избран президентом Хакасской республиканской общественной организации «Федерация вольной борьбы республики Хакасия».

По итогам года Хакасская таможня была признана одной из лучших в Сибирском таможенном управлении, заняв 3 место в конкурсе «Лучший коллектив таможенных органов СТУ».

17 марта 2008 г. был назначен начальником Красноярской таможни. С 12 декабря 2009 года указом президента РФ ему присвоено звание генерал-майора таможенной службы. В мае 2012 года в порядке перевода назначен начальником Кингисепской таможни.

Имеет государственные и ведомственные награды, в том числе медаль «Герой Республики Южная Осетия». Воспитывает пятерых детей.