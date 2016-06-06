Москва, 6 июня, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Защита россиянки Ольги Пимановой, попавшей в США под домашний арест, сумела добиться 6 июня ее освобождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат, защищающий интересы подсудимой Федор Козлов.

Детская игрушка

«На слушании нам удалось добиться того, что с Ольги сняли браслет и выпустили из-под домашнего ареста», — заявил Козлов.

Комментируя ход судебного процесса, адвокат заявил: «Позиция защиты заключается в том, что процессуально была допущена грубейшая ошибка. Дело было рассмотрено без какого-либо оповещения Ольги. В дальнейшем, именно из-за этого решения, Ольга и была задержана».

«Бывший супруг Ольги, Хорхе, пытается добиться возвращения дочери, однако в Америке существует презумпция, что если ребенок родился в браке, то муж является отцом. Девочка родилась за 10 месяцев до брака, но Хорхе продолжает настаивать на том, что он и есть биологический отец», — пояснил адвокат.

«Судья Вега был госпитализирован в субботу (сегодняшнее слушание вела его коллега), поэтому следующее заседание будет, как только он выздоровеет», — добавил Козлов.

Напомним, что Пиманова находилась под домашним арестом в Чикаго после того, как ее задержали при въезде в США. Арест был произведен на том основании, что два года назад женщина вывезла из США свою дочь. Бывший муж Пимановой Хорхе Кастильо обвинил женщину в похищении собственного ребенка.

Почему ее бывший муж предъявил права на ребенка спустя три года после отъезда супруги из США, пока остается неизвестным. Сейчас дочь россиянки живёт на родине в Краснодаре вместе с бабушкой и дедушкой, при этом в свидетельстве о рождении имя отца вообще не указано.