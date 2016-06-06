Тбилиси, 6 июня, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках рабочего визита в Страсбург первую встречу 6 июня провел с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.

Александр Горбарукоа ИА REGNUM Астроном

По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече обсуждались ситуация на «оккупированных территориях», вопросы безопасности, защиты прав человека и подготовки к парламентским выборам.

Президент Грузии еще раз выразил беспокойство в связи с событиями, происшедшими 19 мая в селе Хурча, где был убит гражданин Грузии. Как известно, грузинская сторона обвиняет представителей «оккупантского режима» в убийстве мирного гражданина на территории, контролируемой центральным руководством Грузии.

По мнению Георгия Маргвелашвили, «этот криминальный акт явно показывает, какое положение сложилось на оккупированных территориях с точки зрения безопасности и защиты прав человека».

Правительство Грузии считает, что инцидент в Хурче доказывает необходимость введения мониторинга прав человека на «оккупированных территориях».

Георгий Маргвелашвили еще раз подчеркнул значение тесного сотрудничества между Советом Европы и Грузией и отметил, что высоко ценит консолидированный доклад СЕ по конфликтам в Грузии. Он выразил надежду, что работа в этом направлении будет продолжена, и Совет Европы не пожалеет усилий для получения доступа на «оккупированные территории».

Что касается парламентских выборов, генсек Совета Европы положительно оценил решение об увеличении предвыборного периода, так как у партий будет больше времени для работы с избирателями.

Стороны подчеркнули значение тесного сотрудничества властей Грузии с Венецианской комиссией, в том числе в вопросе внесения изменений в закон «О Конституционном суде».

Рабочий визит президента Грузии в Страсбург и Брюссель начался 6 июня и продлится до 9 июня.