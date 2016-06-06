Чикаго, США, 6 июня, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Одна из адвокатов гражданки Российской Федерации Ольги Пимановой, которая находилась под домашним арестов в США, сообщила, что удалось добиться в суде её освобождения. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает телеканал RT.

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Сообщается, что юрист Юлия Бибикова смогла добиться в суде освобождения из-под домашнего ареста российской гражданки Пимановой. В соответствии с решением суда паспорт Пимановой останется у её адвоката, чтобы она не могла покинуть пределы США.

По словам Бибиковой решение об освобождении Пимановой принял замещающий судья, так как постоянный судья по этому делу в суд не явился, ссылаясь на плохое самочувствие.

Напомним, Пиманова была задержана в Чикаго по заявлению её бывшего мужа. Он заявил, что Пиманова увезла их общего ребенка из США без его согласия два года назад. Стоит отметить, что дочь Пимановой имеет российское гражданство.

Как дальше будет развиваться это дело, адвокаты Пимановой не берутся предсказать.