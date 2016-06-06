Москва, 6 июня, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Федеральная нотариальная палата (ФНП) намерена снизить для граждан тарифы по услугам правового и технического характера (УПТХ). Изменения коснутся, прежде всего, социально значимых нотариальных действий, например, сделок с недвижимостью и оформления доверенностей, завещаний, выдачи свидетельств о праве на наследство и так далее. Об этом 6 июня пишет «КоммерсантЪ».

Доменико Робусти Тинторетто. Портрет трех юристов и нотариусов. 1623

По данным издания, ФНП разработала единую модель тарификации, при которой тарифы будут привязаны к ряду показателей, и тем самым будет определяться предельный размер стоимости оказания нотариусом соответствующих услуг. Причиной для таких изменений послужило то, что технические услуги нотариусов являются необоснованно завышенными, а размер тарифов в разных регионах заметно различается, что не всегда прозрачно и внятно обосновано, отметили в ФНП.

Также ФНП планирует ввести дополнительные льготы. От тарифа УПТХ освободят участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а для инвалидов первой группы тариф снизят вдвое. Несовершеннолетних же освободят от взимания платы за УПТХ при удостоверении договоров об отчуждении ими недвижимого имущества.

На новую систему регионам рекомендовано перейти к 1 августа 2016 года. Однако инициатива уже вызвала определенное сопротивление региональных нотариальных палат. Об этом, например, заявила в беседе с «КоммерсантЪ» вице-президент ассоциации нотариусов «Саратовская областная нотариальная палата» Татьяна Радина.

По ее словам, палата приняла решение не переходить на новую систему тарификации в ближайшее время и дождаться «обязательного к исполнению рекомендаций срока — 1 января 2017 года». Именно к этому времени ФНП получит инструмент, который сможет обязать региональные палаты выполнить их рекомендации, уточнила она.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб, единая модель тарификации вряд ли вызовет энтузиазм среди нотариусов, однако определенный приемлемый задел для снижения тарифов в сфере нотариальной деятельности существует.

«Кардинального снижения цен ожидать нельзя. Но по некоторым, не самым трудоемким видам нотариальных действий нотариусы могли бы пойти, тем более что это может быть частично скомпенсировано за счет повышения нотариальных действий, обязательных и факультативных», — заявил Гриб.

«У нотариата две функции: частно-правовая и публично-правовая. Нотариусы не являются государственными служащими, но они оказывают, в том числе и публично, правовые функции, которые им доверило государство. С другой стороны, есть функции обязательные, а есть добровольные, когда стороны сами решают, обращаться к нотариусу или нет», — пояснил председатель Федеральной палаты адвокатов.

«В связи с вступлением новых поправок в законодательство о нотариальной деятельности, количество функций нотариуса выросло почти в два раза. Полномочий у нотариусов стало больше, и они могли бы пойти на некоторое снижение по определенным видам нотариальных действий, которые в принципе не слишком трудоёмки для нотариуса», — продолжил он.

В этом отношении снижение цен на определенные услуги, наоборот, может привести к росту спроса на них, отметил Гриб: «Для населения важно, чтобы услуги нотариусов были не очень дорогими. Для многих граждан в сельских районах, отдаленных городах, моногородах, где не очень хорошо с доходами населения, даже невысокие тарифы очень сильно бьют по бюджету. Это, с другой стороны, обеспечит большее количество обращений к самим же нотариусам».

Согласия нотариусов с новыми тарифными правилами тем более можно ожидать, если учесть, что у них, в отличие от адвокатов, и так есть надежные финансовые гарантии: «У нас ведь есть ограничение по численности нотариусов. Один нотариус, как правило, где-то на 15 тысяч человек. Это обеспечивает некоторые финансовые гарантии для деятельности нотариуса, в отличие от адвоката. Если не было бы конкурса, то было бы сложно обеспечить финансовую стабильность и независимость».

«На какие-то виды нотариальных действий будет понижение, хотя существенного кардинального понижения не будет, ибо ситуация у многих нотариусов во многих городах неблагоприятна для понижения», — отметил он.

В любом случае, сколь значительными или незначительными не произойдут ценовые изменения, они «станут хорошим сигналом и знаком на фоне остальных сфер экономики, где всё только повышается», — сказал в заключении Гриб.

По мнению партнера адвокатского бюро «Тонкий и партнеры» Дениса Степкина, хотя нотариусы, скорее всего, по прошествии времени найдут способ скомпенсировать потери, но в любом случае инициатива поможет упорядочить работу нотариусов, считает юрист: «Это повлияет позитивно на доступность услуг для граждан. Нотариусы зарабатывает на том, что делают десятки доверенностей, но это не самый существенный для них источник дохода. В то же время для тех, кто приходит к нотариусам, это зачастую имеет значение. Для многих людей эта услуга станет доступнее».

«Другой вопрос, что если нотариус имел определенный уровень заработка, и теперь ему введут регулирование и он будет зарабатывать меньше, то они придумают способ эти потери возместить. Может, не сразу, может, потом. Но, полагаю, в целом порядка станет больше», — продолжил он.

Сами по себе услуги правового и технического характера играют неоднозначную финансовую роль в нотариальной деятельности, указал юрист: «Услуги правового и технического характера, которые нотариусы придумали, когда было введено регулирование тарифов, привели к двояким последствиям».

«С одной стороны, те тарифы, которые придумало государство для нотариусов, их ни в коем разе устроить не могли. По тем ценам, что ему предложили, нотариусу работать было невозможно», — продолжил он.

У хороших нотариусов, у которых налажена оперативная и эффективная работа, имеются по 10 помощников, квалифицированных юристов. Этим людям надо платить. Услуги правового и технического характера — это как раз и есть то, откуда платят этим людям зарплаты.

«Другое дело, что эти услуги правового и технического характера стоят больше, чем составляет эту зарплату сотрудников. Из этого складываются и достаточно существенные доходы нотариусов», — подчеркнул Степкин.

При этом такие доходы складываются не столько из доверенностей, «сколько с процентов от услуг по договорам недвижимости, которые нотариусы оформляют, договоры дарения, наследства. Они стали брать проценты от стоимости имущества, и люди всё равно платят. Если сюда ввести какое-то разумное регулирование, то это было бы хорошо. Разумное регулирование всегда лучше, чем когда всё оставляют на стихийность — оно всегда приводит к неправильным последствиям», — резюмировал Степкин.

В свою очередь, считает член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов, в силу невозможности свободного входа в отрасль, сфера нотариальных услуг характеризуется чрезвычайно большой доходностью, поэтому «запас прочности» у нотариусов в отношении снижения цен весьма велик: «Нотариусы — та категория, в которую попасть равносильно крупному выигрышу в лотерее. Их количество, в отличие от адвокатов, строго ограничено, поэтому возможное снижение цен никак на предложении нотариальных услуг не отразятся», — заявил Черноусов.

«Все размышления о том, что они могут не согласиться с тарифами, не соответствуют действительности. Все знают, как на эту работу трудно попасть, и нотариусы будут держаться за своё место очень крепко. Ещё тарифы можно снижать, и всё останется на прежнем уровне», — продолжил он.

«Это решение совершенно справедливое и, возможно, оно даже улучшит работу отрасли, так как туда меньше пойдут люди по блату или по связям, открыв дорогу действительно достойным кандидатам», — заключил Черноусов.

Управляющий партнер «Карякин и партнеры» Евгений Карякин также выразил мнение, что нотариусам придется принять решение федеральной палаты и продолжать работу на новых условиях. В то же время юрист считает, что давно назрел не просто пересмотр стоимости услуг, но и полное преобразование нотариальной деятельности:

«Нотариусам ничего не останется, как смириться с решением федеральной палаты, и я не вижу каких-либо тут путей обхода для них. Более того, если так дальше пойдет, то нотариусов могут просто урезать в сделках, или урежут количество самих нотариусов», — заявил Карякин.

Раскрывая причины сложившегося положения дел, юрист отметил, что «в конце 1990-ых и начале 2000-ых законодательство в нотариате формировалось таким образом, что под нотариальное регулирование попало огромное количество сделок». В итоге число сделок, находящихся в сфере ответственности нотариуса, в России оказалось в 2−3 раза больше по сравнению с западными странами, отметил юрист.

Такое решение было сугубо ситуативным и служило для того, чтобы наладить хоть какой-то государственный контроль над коммерческими сделками. С тех пор, однако, условия значительно изменились, а нотариальная система существенных изменений так и не претерпела, подчеркнул Карякин: «Теперь участники вынуждены платить очень большие деньги постоянно. Огромное количество сделок должно заверяться, и это не нравится и населению, и коммерческим фирмам, и исполнительным органам. Нотариат нажил себе большое количество недовольных».

«Особенно, учитывая то, что так называемая техническая работа, которую нотариус по сути устанавливает самостоятельно, совершенно не контролируемо увеличивалась», — продолжил он.

Таким образом, в настоящее время федеральная палата, весьма разумно предвидела, что если изменений не произойдет, то нотариат могут «урезать» на федеральном уровне. Поэтому было решено, наконец, заблаговременно и самостоятельно отрегулировать систему нотариальной деятельности, считает Карякин. «Однако проблема такого решения в том, что это не борьба с первопричиной, а с ее последствием. Проблема не в том, что нотариусы сами повышают свои ставки, а в том, что этих сделок очень много, и, в общем-то, много совершенно необоснованного контроля за рядом гражданских сделок, где можно было бы спокойно обойтись без услуг нотариуса», — указал Карякин, приведя в качестве примера сделки с недвижимостью, когда можно было бы обойтись одним Росреестром.

Другая проблема заключается в том, что текущий уровень квалификации многих нотариусов не соответствует возложенным на них задачам: «Когда государство передало нотариусам контроль над сделками, они, прежде всего, регулировали бытовые сделки — наследство, заверение раздела имущества при расторжении брака».

«Квалификация нотариуса не заточена под сложные корпоративные сделки. Поэтому человек платит большие деньги, огромную пошлину, а нотариус порой все делает неправильно. Это, разумеется, вызывает недовольство», — продолжил юрист.

Таким образом, в то время как намеченные преобразования станут безусловным благом для потребителя, они не поменяют того, что нотариальная система продолжит генерировать многочисленные препоны и оставаться существенным финансовым бременем для и без того скромных бюджетов большинства граждан: «Путь для исправления назревших проблем лежит в уменьшении сделок в тех случаях, когда нотариальный контроль дублирует деятельность государственных органов, а также в повышении образовательного ценза для нотариусов в самой нотариальной палате», — заключил Корякин.

ФНП — некоммерческая организация, основанная на принципах самоуправления, саморегулирования и самофинансирования и объединяющая 84 региональные нотариальные палаты, в состав которых в обязательном порядке входят все нотариусы, занимающиеся частной практикой. В полномочия ФНП входит координация и контроль за их деятельностью.