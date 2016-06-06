Оренбург, 6 июня, 2016, 19:54 — ИА Регнум. В Оренбурге 6 июня около 19:00 местного времени (17:00 мск) по ул. Алтайской в доме № 2/1 произошел взрыв. В результате в квартире на девятом этаже произошло частичное обрушение плиты перекрытия между восьмым и девятым этажами на площади 15 кв. метров, а также обрушение наружной несущей стены на площади 12 кв. метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.

56.mchs.gov.ru В Оренбурге в девятиэтажке произошел взрыв бытового газа

Ударной волной выбило стекла в подъезде, осколки повредили припаркованные возле дома автомобили. По данным регионального МЧС, проведена эвакуация жителей дома из двух подъездов. На месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы. К ликвидации последствий взрыва бытового газа всего привлечено 94 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России по Оренбургской области 54 человека и 11 единиц техники.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова, по факту взрыва проводится доследственная проверка. По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа. Первоначально эвакуировали жильцов ближайших к эпицентру события подъездов. Но сейчас принято решение об эвакуации всего дома из-за боязни потенциальных обрушений.

В результате взрыва пострадали три человека. Женщина получила травму головы, жительнице на месте оказана медпомощь. Двое мужчин госпитализированы. По словам представителя следственных органов, одного мужчину пришлось вызволять из-под завалов.

ГУ МЧС располагает иными данными. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ведомства Татьяна Самойлова, госпитализировано трое мужчин. Из них двух извлекли из-под завалов, один выбрался из руин самостоятельно.