Берн, 6 июня, 2016, 19:35 — ИА Регнум. В Швейцарии скончался легендарный советский шахматист Виктор Корчной. Гроссмейстеру было 85 лет. Об этом сегодня, 6 июня, сообщается на официальном сайте Российской шахматной федерации.

Михаил Врубель. Обдумывает ход (игра в шахматы). 1903-1904

Сообщается, что Корчной умер в швейцарском городе Волен. Причина смерти не уточняется.

Корчной родился в Ленинграде 23 марта 1931 года. В 1956 году он стал гроссмейстером. С начала 1960-х годов он являлся претендентом на звание чемпиона мира по шахматам. Он участвовал в матчах на первенство мира в 1978 и 1981 годах. Был четырехкратным чемпионом СССР по шахматам (1960, 1962, 1964, 1970 годы). Корчной выиграл около 100 международных турниров.

В 1976 году Корчной уехал в Швейцарию и вскоре принял гражданство этой страны. В составе швейцарской сборной он принял участие в 10 шахматных олимпиадах.

Корчной считался старейшим из гроссмейстеров в мире, который продолжал свою карьеру. В августе 2011 года в возрасте 80 лет он стал победителем ветеранского турнира в честь 100-летия Михаила Ботвинника.