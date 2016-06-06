Калуга, 6 июня, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области по подозрению в получении взятки должностным лицом и посредничестве во взятке задержаны двое руководителей отделов муниципальных комиссариатов.

40.mvd.ru Подозреваемым грозит до 7 лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки

Как сообщили 5 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по данным оперативников, подозреваемые военные чиновники получили взятку от местного жителя в размере 160 тыс. рублей за освобождение от прохождения военной службы и незаконную выдачу военного билета. Передача денег проходила под контролем полиции. Деньги изъяты.

По данному факту военным следственным отделом СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из задержанных по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (Получение должностным лицом взятки за незаконные действия). В отношении второго — части 2 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).

Согласно российскому законодательству за совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший начальник военного комиссариата Калужской области по Боровскому району Олег Гришан и его коллега из Малоярославецкого района Сергей Широков подозреваются во взяточничестве. На двух начальников отделов военных комиссариатов в Калужской области заведены уголовные дела.

Между тем, информацией о столь неприглядной истории в его «хозяйстве» военный комиссар Калужской области генерал-майор Олег Легкий с журналистами делиться не стал и о задержании полицейскими его подчиненных умолчал. Увы, «выносить сор из избы» в калужском областном военном комиссариате не принято.