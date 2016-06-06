Сирт, Ливия, 6 июня, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Новое правительство национального единства Ливии заставило «Исламское государство» (структура, запрещенная в России) уйти в глухую оборону. Об этом со ссылкой на представителя армии Триполи передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Флаг Ливии

Состоящим в основном из мисратского ополчения силам правительства остались считанные километры до столицы ИГИЛ в Ливии — города Сирт.

Им удалось взять районы к западу и юго-западу от Сирта, в том числе местный аэропорт. На морском берегу дежурят боевые корабли, чтобы предотвратить бегство террористов через Средиземное море.