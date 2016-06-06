Минск, 6 июня, 2016, 19:25 — ИА Регнум.

nash-dom.info Мама девочки

В белорусском городе Молодечно 8 июня состоится суд над активисткой гражданской кампании «Наш Дом» Олесей Садовской. Об этом 6 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Международном Центре гражданских инициатив «Наш Дом».

Сама Садовская предполагает, что суд будет закрытым. «А тем временем, её дочку уже четвертый месяц насильно удерживают в детском доме», — отметили в ГК «Наш Дом».

В Международном Центре отметили, что конфликт Садовской с белорусской милицией длится с 2012 года, когда мать-одиночка обратились к правоохранителям за помощью в поиске пропавшего мобильного телефона. Дело дошло до обвинений женщины в избиении милиционера, причём в позе «ласточки» (специфический способ фиксации конечностей узника, — прим. ИА REGNUM ).

«Сейчас её дочери Катюше восемь лет. Олеся не видела девочку уже три месяца ˗ пока находилась в заключении в СИЗО города Жодино. Но отняли ребёнка у мамы гораздо раньше ˗ более года назад. Пока Олесю терзали незаконными экспертизами и удерживали в психиатрической лечебнице, чиновники из отдела образования Молодечненского райисполкома дали Кате статус «ребенка, который остался без опеки родителей». Её передали в приемную семью, потом в детский дом», — сообщили в Международном Центре гражданских инициатив.

Там отметили также, что квалифицированные специалисты Республиканского научного психиатрического центра считают Садовскую здоровой, а основанием для задержания матери-одиночки стало возбуждение уголовного дела по ч.1 ст. 366 УК РБ («насилие либо угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности либо из мести за выполнение служебных обязанностей»).

«Это статья из раздела «Преступления против государства и порядка осуществления власти и управления». Молодой маме грозит лишение свободы, сроком до пяти лет», — пояснили в Международном Центре гражданских инициатив «Наш Дом».