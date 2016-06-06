Санкт-Петербург, 6 июня, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Петербуржцы вышли на митинг против появления в городе моста имени Ахмата Кадырова, передает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

ИА REGNUM Митинг в Петербурге против «моста Кадырова»

Согласованная с властями акция началась на Марсовом поле в центре города около 19:00. Митинг открыли депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник и сопредседатель регионального отделения партии «ПАРНАС» Наталья Грязневич. Собравшиеся начали с аплодисментов в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, который, по словам Резника, «уж точно имеет отношение к Петербургу».

Наталья Грязневич заявила, что настойчивость городских чиновников с идеей наименования моста наводит ее на мысль, что они выполняют «политический заказ». «Больше похожа вся эта история на попытку дать взятку сыну, а не увековечить память отца», — согласилась с ней со сцены депутат Заксобрания Ольга Галкина.

Участники принялись скандировать «Это наш город!», они развернули транспаранты с лозунгами «Наш город — нам решать», «Кадыров — вон!», «Ахмат Ахматовой милее», «Нет беспределу незваных гостей».

Новый мост на юго-западе города могут назвать в честь первого президента Чеченской республики. Против этой инициативы на портале Change.org подписались уже более 77 тыс. человек.

Депутаты городского парламента подготовили проект обращения к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой не допустить появления «моста Кадырова» на карте Петербурга, так как окончательное решение по этому поводу принимает градоначальник. Депутат Максим Резник также призвал инициировать и вотум недоверия вице-губернатору Владимиру Кириллову, который возглавляет Топонимическую комиссию и поддержал указанное название, а его коллега по парламенту Борис Вишневский готов инициировать процедуру общегородского референдума.

Напомним, 30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга собралась на закрытое заседание, на котором рекомендовала назвать мост через Дудергофский канал в честь Ахмата Кадырова. Из 24 членов комиссии на заседание пришли 17 человек, из них 9 поддержали идею, инициатором которой выступили общественные организации «Милосердие», «Невские берега» и «Сильная Россия».

Руководитель последней Константин Блохин подчеркнул, что Ахмат Кадыров многое сделал для борьбы с терроризмом в стране, признан Героем России посмертно, поэтому какой-то объект в честь него должен появиться в культурной столице независимо от того, имел ли Кадыров непосредственное отношение к Петербургу или нет.

Противники этой инициативы указывают на «противоречивость» и «одиозность» фигуры Кадырова, а также на то, что он не жил и не работал в городе на Неве.

31 мая у упомянутого моста собрался стихийный народный сход из жителей Красносельского района, многие из которых также выступили против «моста Кадырова». В качестве альтернативы предлагаются названия Дудергофский, Жемчужный мост или мост Героев.