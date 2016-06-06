Ярославль, 6 июня, 2016, 19:14 — ИА Регнум. В этом году в Ярославле планируется благоустроить 4 городских парка. На это в городской казне заложено 40 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

фото сайта city-yar.ru

Работы по реконструкции запланированы в сквере у памятника 221 работнику фабрики «Красный Перевал» в Дзержинском районе, в сквере у ДК «Энергетик» в Заволжском районе, в парке «Рабочий сад» в Красноперекопском районе.

Кроме того, продолжится благоустройство в парке у госпиталя Ветеранов Великой Отечественной войны. Работы здесь начались еще в прошлом году, и в рамках муниципального контракта отремонтированы входные группы, обустроена детская площадка, зоны отдыха, приведены в порядок дорожки, установлено освещение. На втором этапе реконструкции в парке будет построено пять спортивных площадок различного назначения, в том числе футбольное поле, тренажерная площадка, скейт-парк. Также будут обустроены клумбы, газоны, посажены деревья и живая изгородь из кустарника.

В департаменте городского хозяйства отмечают, что изыскивают все возможности для поддержания зеленых зон Ярославля.

Так, например, в прошлом году в рамках программы по реконструкции парков и скверов благоустроен сквер 50-летия ВЛКСМ, сквер Радиозавода, сквер у ДК «Нефтяник». За весь период действия программы приведено в порядок более 10 объектов.

«К сожалению, не все зеленые зоны, расположенные на территории Ярославля, числятся в городском реестре, соответственно финансирование на содержание не выделяется. К примеру, это касается зеленой зоны в районе улицы Елены Колесовой, в народе ее называют парком Ветеранов. Здесь более 50 лет назад активные жители посадили деревья, большинство которых сейчас находятся в аварийном состоянии. В настоящее время привести в порядок данный участок возможно лишь при взаимодействии с волонтерами и активистами. В последующие годы будем изыскивать средства при условиях достаточного финансирования на восстановление этой зоны», — пояснил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Между тем, в муниципалитет Ярославля уже внесен проект решения о внесении в Генплан изменений, касающихся двух зеленых зон, в том числе парка ветеранов Великой Отечественной войны. На территории парка предполагается разместить Военный госпиталь, нынешнее здание которого передано Ярославскому музею-заповеднику. Как подчеркивают градозащитники, в результате размещения объекта на площади в 3 гектара парк попадет под вырубку и фактически будет уничтожен.