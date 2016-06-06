Ставрополь, 6 июня, 2016, 19:09 — ИА Регнум.



Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952

В Ставропольском крае снят с рассмотрения во втором чтении на июньском заседании краевого парламента законопроект, влияющий на порядок перезаключения договоров аренды земельных паев, находящихся в пользовании сельхозпредприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

«Это необходимо для более качественной и детальной проработки положений документа», — сообщили в региональном правительстве.

Решение о том, чтобы рассмотрение законопроекта во втором чтении было отложено принято на встрече губернатора со спикером регионального парламента Юрием Белым и депутатами. Решение было поддержано профильным думским комитетом.

Напомним, во время ежегодного отчета в Думе края в мае 2016 года Владимир Владимиров подчеркнул, что закон должен учитывать интересы как серьезного агробизнеса, так и собственников паев. Он считает необходимым защитить сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, которые помогают развиваться селам.

Депутат регионального парламента Кирилл Кузьмин на своей странице в соцсети разместил решение аграрного комитета думы рекомендовать Думе отменить постановление о принятии в первом чтении законопроекта об увеличении размера вновь выделяемых земельных участков для занятия растениеводством с 30 до 2500 га.

Законопроект об увеличении минимального размера земельных паев для выхода из земель краевой собственности с 30 га до 2500 га принят парламентом региона на мартовском заседании краевой думы. Авторы утверждают, что законопроект принимается для сохранения в регионе крупных сельхозпредприятий и сохранения земель в собственности края, недопущения вывода сельхозземель в собственность владельцев других регионов России или иностранных собственников.

По мнению автора законопроекта, законопроект позволяет сохранить традиционные для края формы хозяйствования и севообороты. В настоящее время идет массовая переаренда сельхозземель, которая может привести к снижению производства, неэффективному использованию земель, уводу земель из собственности региона и обнищанию сел.

Законопроект был принят неоднозначно и вызвал широкую дискуссию, поскольку ставит под угрозу развитие в крае фермерских хозяйств.

Ряд несогласных с законопроектом депутатов озвучил прогнозы роста напряженности на селе из-за ущемления интересов более 10 тыс. фермеров Ставрополья, поскольку законопроект устанавливает слишком жесткие и практически невыполнимые требования для средних и мелких крестьянских хозяйств. Противники законопроекта считают, что он лоббирует интересы 18 крупных землепользователей. В случае принятия документа владельцы небольших паев останутся и вовсе без права выбора.