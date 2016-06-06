Джуба, 6 июня, 2016, 19:06 — ИА Регнум. В столицу Южного Судана город Джуба прибыла первая группа из 379 британских солдат в рамках миротворческой миссии ООН, передает ABC News.

tury.ru Южный Судан и права человека

Представитель миссии ООН в Южном Судане Ариан Куентьер говорит, что 3 июня в Джубе приземлились передовая группа из четырех военных. Остальные в следующие недели присоединятся к почти 12 тысячам «голубых касок» из других стран.

Британские военнослужащие будут снабжать миссию оружием и сформируют инженерный батальон для размещения в Бентиу в столице нестабильного штата Западный Верхний Нил.

По статистике ООН, около 100 тысяч мирных жителей размещены на военной базе ООН в Бентиу, чтобы обезопасить их от гражданской войны. По всему Южному Судану на базах ООН проживают до 170 тыс. гражданских лиц.