Москва, 6 июня, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Открыт сезон летних кинопоказов Московского Музея кино «Любимые фильмы — любимые песни». Каждую субботу на летней танцплощадке Останкинского парка ВДНХ зрители смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы, прославленные своим музыкальным оформлением, сообщают в пресс-службе Музея кино.

Цитата из к/ф «Волга-Волга». реж. Григорий Александров. 1938. СССР Участники смотра художественной самодеятельности на пути в Москву

Фильмы программы демонстрируются с кинопередвижки, на 35-миллиметровой киноплёнке. 4 июня показы открыла художественная картина «Дети капитана Гранта», созданная в 1936 году режиссёром Владимиром Вайнштоком на киностудии «Мосфильм». Песни, звучащие в фильме, полюбились зрителям разных поколений. Особенно известны «Песенка о капитане» («Жил отважный капитан…») в исполнении Николая Черкасова, написанная Исааком Дунаевским на слова Василия Лебедева-Кумача, и «Песенка Роберта» («А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер…») в исполнении К. Крашенинниковой и Л. Сатеевой.

Цитата из к/ф «Волга-Волга». реж. Григорий Александров. 1938. СССР Любовь Орлова и Андрей Тутышкин

11 июня вниманию зрителей будет представлена советская музыкальная комедия «Волга-Волга» Григория Александрова — фильм, который в своё время очень любил Иосиф Сталин.

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Картина вышла на экраны 24 апреля 1938 года и считается «эпическим» полотном о жизни и достижениях Советского Союза. В 1941 году «Волга — Волга» получила Сталинскую премию первой степени.

Актёр Григорий Александров в своих воспоминаниях писал, что в 1942 году на просмотр киноленты Сталин пригласил посла США Уильяма Гарримана и помощника Рузвельта Гарри Гопкинса. «Волга — Волга» произвела на гостей впечатление, и тогда Сталин подарил её копию президенту Рузвельту.

Цитата из к/ф «Волга-Волга». реж. Григорий Александров. 1938. СССР Игорь Ильинский

Самыми известными песнями фильма стали Пролог («Разрешите, милый зритель…»); «Песня о Волге»; Куплеты лоцмана («Я моряк, бывал повсюду…») и Песенка водовоза («Удивительный вопрос…»). Все они транслировались по радио, включая всесоюзное, выпускались на грампластинках «Грампласттрест» и «Мелодия», а позднее — на аудиокассетах.

В программу кинопоказов также вошли, созданные в разные десятилетия на «Мосфильме» и «Ленфильме», музыкальные картины:

«Земля Санникова» режиссёров Альберта С. Мкртчяна и Леонида Попова 1973;

«Романс о влюбленных» Андрея Кончаловского, 1974;

«Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля, 1975;

«Асса» Сергея Соловьева, 1988;

«Музыкальная история» Александра Ивановского и Герберта Раппапорта, 1940 и другие.

Всего в рамках проекта зрителям будет представлено 13 картин. Показы приурочены к Году кино и пройдут на ВДНХ до 27 августа, традиционного Дня российского кино.