Степанакерт, 6 июня, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Власти Карабаха не замешаны в избиении лидера партии «Национальное возрождение» Айка Ханумяна, заявил пресс-секретарь президента Карабаха Давид Бабаян.

azatutyun.am Айк Ханумян в больнице

«К сожалению, я хорошо знаком с Ханумяном и его поведение когда-нибудь привело бы к подобным результатам, поскольку он постоянно провоцирует общество, оскорбляет своих коллег и неоднократно был замешан в подобных инцидентах», — отметил он. При этом Бабаян считает, что этот инцидент скорее связан с его личными качествами, нежели политическими взглядами. «Обвинения в адрес властей скорее политическая манипуляция, если нет расследования, и его результаты пока не ясны, как можно выступать с подобными заявлениями?», — цитирует Бабаян «Арминфо». При этом Бабаян добавил, что власти НКР хорошо понимают серьезность ситуации, и было бы нелогично идти на подобный шаг, понимая, куда будут направлены стрелки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 6-го июня в Степанакерте после похищения и дальнейшего избиения был госпитализирован депутат Национального Собрания, лидер партии «Национальное возрождение», сторонник бывшего министра обороны непризнанной республики Самвела Бабаяна Айк Ханумян. Член партии «Национальное возрождение» Владимир Долуханян в беседе с журналистами предположил, что Ханумян был избит за свои политические взгляды и, в частности, за участие в акции, в ходе которой митингующие требовал назначить Самвела Бабаяна на пост министра обороны НКР.

Между тем, спустя несколько часов после нападения Ханумян в социальной сети Facebook рассказал, что после похищения его заставили подписать бумагу, а также на видеокамеру заявить, что вчерашние события были ошибкой. Он также поведал, что знает семерых из нападавших, чьи данные уточняют его друзья.

«Хочу заявить, что подписание бумаги и видео — это тактический ход для избавления из рук беспредела, тем более что у меня уже были переломлены рёбра, нос, челюсть и т.д.», — написал Ханумян. По его словам, он никуда не собирается уезжать из Арцаха. «Моя главная задача — чтобы Арцах стал фактором, был защищён, чтобы никто не превращал будущее Арцаха в разменную монету», — подчеркнул депутат.

5-го июня в Степанакерте состоялся митинг с требованием назначить Самвела Бабаяна министром обороны. Президент Бако Саакян не только отказался встречаться с митингующими, но и заявил, что подобные вопросы не решаются уличным путем. После этого Айк Ханумян заявил о намерении начать работы по организации большой акции с тем же требованием. «Арендовано помещение в Степанакерте, где будет офис инициативной группы», — отметил он, однако не уточнил дату и место проведения акции.