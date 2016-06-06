Москва, 6 июня, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Фракция партии «Справедливая Россия» в Государственной думе досрочно лишила мандатов депутата Илью Понамарева и Алексея Митрофанова за неисполнение ими обязанностей депутатов в течение 30 и более календарных дней. Решение было принято сегодня, 6 июня, единогласно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

В решении фракции сказано, что Государственной думе предлагается досрочно прекратить полномочия депутатов Пономарева и Митрофанова.

Первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов констатировал, что Пономарев и Митрофанов утратили связь с избирателями и не участвуют в работе Государственной думы. Фракция обратилась к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой дать поручение комиссии по этике рассмотреть инициативу фракции и внести проект постановления об отзыве мандатов Пономарева и Митрофанова.

Напомним, Митрофанов проходит по уголовному делу о покушении на мошенничество. Он вымогал деньги у московского бизнесмена Вячеслава Жароваза. Митрофанов обещал ему за $200 тысяч урегулировать арбитражную тяжбу в пользу бизнесмена. Летом 2014 года Митрофанов покинул Россию и по неподтвержденным данным находится в Хорватии.

Пономарев подозревается в пособничестве в растрате $750 тыс. из средств фонда «Сколково». Пономарев на данный момент скрывается в США.