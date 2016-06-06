Владимир, 6 июня, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Молодые люди осознают, как много в обществе проблем, но не видят приемлемых и понятных механизмов их разрешения, а, самое главное, они не видят мотивов собственного участия в их решении. Таким оказался результат анализа политических предпочтений владимирской молодежи, свидетельствуют итоги опроса, проведенного студентами Владимирского филиала РАНХиГС среди школьников старших классов и студентов Владимирского филиала РАНХиГС, а также студентов Владимирского госуниверситета и Муромского института этого же вуза в декабре 2015 — марте 2016 года.

Борис Кустодиев. Агитатор. 1906

Было опрошено 332 человека. Выборка, по словам доктора политических наук, руководителя рабочей группы Романа Евстифеева, репрезентативная для отражения политических настроений молодежи в 33-м регионе. Такого рода опрос — первый в новейшей истории области.

Его результаты показали: в числе базовых ценностей молодые люди на первое место ставят семейное благополучие (67%), отсутствие финансовых затруднений (47%) и хорошую работу (36%). При этом для 29% наиболее важным оказывается порядок и стабильность в обществе, для 28% возможность самореализации, для 9% — общественное признание. Демократические права и свободы имеют значение только для 12% респондентов.

Интересы личности в понимании студентов и школьников превалируют над интересами государства (54% против 25%), остальная часть опрошенных ответить на этот вопрос затруднилась. Примечательно, что в ответе на вопрос «В чем тогда главная задача государства?», подавляющая часть (40%) считает, что это обеспечение в обществе единства. За социальную справедливость как основную миссию государства отдали голоса 28%, за обеспечение демократических норм и принципов 23%, за согласование интересов людей 9%.

Государство, прежде всего, должно быть справедливым — так считают 55% опрошенных, в нем должны соблюдаться законы (54%), должна быть обеспечена безопасность граждан (48%). При этом на последнем месте в числе предпочтений главных «черт» государства — свобода (32%), демократия (31%), терпимость (4%).

С политическими приоритетами не определились 40% молодых людей. 30% не поддерживают вообще какую-либо партию, по мнению 14% респондентов, нынешние партии просто не способны в должной мере отражать интересы людей. Не считают себя сторонниками какой-либо политической силы 33% респондентов, 10% готовы поддержать оппозицию и отдельных ее представителей. А вот действующей власти — несмотря на отсутствие каких-либо конкретных политических предпочтений — доверяют 46% опрошенных.

«На мой взгляд, для молодежи понятие «власть» почти не связано с понятием «политика». «Власть» обладает самостоятельной ценностью и занимает в головах молодых людей место за пределами области критического мышления. То есть власти нужно подчиняться, ее можно критиковать, но она такая, какая есть и ее не изменить», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM результаты исследований Роман Евстифеев.

В тройку основных источников информации, благодаря которым у молодежи формируется собственное мнение о происходящем в стране, по словам Романа Евстифееева, вошли родители: «Значимость родителей высока, это некий внутренний стержень, который показывает, что у нас нет разрыва поколений. Мы получили подтверждение, что интерпретация политических ценностей и событий во многом обусловлена мнением родителей или представлением молодежи о мнении родителей».

По результатам опроса, в 2015 году на выборах голосовали только 27% опрошенных (в прошлом году в 33-м регионе проходили выборы глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований). В 2016 году, как следует из ответов, планируют принять участие в выборах 44%. В качестве причин отсутствия интереса к выборам отмечены следующие: «нет времени» (27%), «есть более интересные занятия» (22%), «результаты все равно сфальсифицируют» (19%), «мой голос ничего не решает» (18%), «не доверяю демократическим институтам» (11%). При всем при этом, если все же партия выдвинет значимую для молодых идею или программу, то именно это станет для подавляющего большинства поводом все же пойти на выборы (так ответили 158 человек). Далее по значимости приоритетов — «конкретные дела» (122 человек), деловые и личные качества кандидатов (98 человек), поддержка партии президентом (48 человек).

Соцсетями пользуются 98% респондентов. Владимирские студенты и школьники присутствуют там чаще всего для общения (82%) и позиционируют их в основном как возможность узнать, где можно поразвлечься (41%). Четверть всех опрошенных не смогла ответить на вопрос, для чего, по их мнению, более всего нужны и полезны соцсети. Объединением для решения социальных проблем их расценивают 16% опрошенных, возможностью активного сбора подписей и создания петиций — 11%, считают соцсети представляющими интересы политических объединений — 7%. При этом наибольшая часть опрошенных (50%) не доверяет информации из соцсетей, но, тем не менее, расценивает их как политический ресурс (63%).

Недоверие к такого рода информации, по словам политолога, — это защитная реакция на невозможность для молодежи в полной мере оценить степень достоверности информации.

«Молодежь хотела бы что-то понять и использовать это, она видит важность и внимание к политической сфере «взрослых». Но не понимает, потому что в реальности она отчуждена от политики», — убежден политолог.

К тому же, само государство в нынешних условиях, по мнению экспертов, поощряет общественную пассивность и политическую лояльность граждан. Активность же чревата разного рода рисками. Вот одна из причин того, что само понятие «патернализма» крепко «вбито» в общественное сознание и люди, по словам политолога, все свои надежды возлагают в первую очередь на государство. Что, по мнению Романа Евстифеева, становится рискованным в нынешних сложных экономических условиях.

«У молодежи очень большой потенциал собственного участия в решении общественных проблем. Но они не видят возможности, поскольку чувствуют на себе, что от них ничего не зависит. А без использования этого потенциала молодым прививается социальное иждивенчество. Но надо понимать, что государство уже совсем скоро таких «иждивенцев» «не потянет» и это тупиковый ход», — добавил политолог.

По его мнению, одним из решений этой серьезной проблемы могут стать «истории успеха»: «Нужно массово тиражировать и пропагандировать опыт успешных совместных политических действий социальных групп по решению тех или иных проблем. Если кто-то достигнет хорошего результата и об этом узнают другие люди, то они обязательно захотят это повторить».