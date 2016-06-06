Москва, 6 июня, 2016, 18:38 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» готова включить кандидатуру Анастасии Волочковой в региональную группу на выборах в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

obozrevatel.ua Анастасия Волочкова

«Я не исключаю, что если Анастасия обратится к нам, и мы посмотрим и, возможно, в одной из региональных групп, именно региональных групп, причем не в столичных городах, потому что у нас в столичных городах все вакансии заполнены, мы сможем предложить баллотироваться в Госдуму», — сообщил лидер партии Сергей Миронов, отметив, что «пока такого обращения от нее нет, решения тоже соответственно никакого нет».

По словам Миронова, Волочкова — его хороший друг и они знакомы много лет. «Я сказал, что если она действительно хочет баллотироваться в Госдуму, то и наша партия готова рассмотреть ее кандидатуру», — добавил он.