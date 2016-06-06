Москва, 6 июня, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Фракция «Справедливая Россия» принципиально направит инициативу о досрочном лишении мандатов Ильи Пономарева и Алексея Митрофанова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. «Мы сегодня на фракции соответствующие решения, обращения в адрес комитета по регламенту направим. Дальше уже будет решать комитет», — сказал парламентарий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

По словам Миронова, решение фракции — принципиальное. «Наша совесть будет чиста, потому что мы прогульщиков, которые получают зарплату, а сами непонятно где бегают, выведем в правое поле. А дальше это решение будет зависеть только от компетенции соответствующего комитета и Государственной думы в целом», — отметил он.

Миронов также указал на то, что во фракции находится обращение Митрофанова, где депутат информирует, сколько раз он присылал справки о своем здоровье, начиная с 2014 года. «Здоровье тяжелое. Честно говоря, человек давно должен быть на инвалидности, но почему-то пока этого нет», — говорит лидер партии.

Отметим, что Госдума приняла закон о дополнительном основании для досрочного прекращения полномочий депутата — за систематическое неисполнение своих обязанностей. В комиссию по этике может обращаться как фракция, так и профильный комитет.