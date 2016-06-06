Берлин, 6 июня, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Правительство Германии отразило атаки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на депутатов бундестага турецкого происхождения из-за признания геноцида армян, пишет Süddeutsche Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гостайна

«Если отдельных депутатов пододвигают ближе к террористам, то это неубедительно», — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее Эрдоган обвинил турецких депутатов в том, что они являются «продолжением сепаратистских террористических организаций» в Германии. Зайберт напомнил, что Германия также признает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией. «Бундестаг принял свое суверенное решение. Это заслуживает уважения, и в этом смысле федеральный канцлер тоже проводила беседы с турецким премьер-министром».

На канале SWR инициатор резолюции Джем Оздемир (тоже турок) отметил, что некоторые депутаты в Турции попали в тюрьму или лишились неприкосновенности из-за признания геноцида армян. Но «немецкие депутаты не должны бояться потерять свою работу», говорит лидер партии «Зеленые».