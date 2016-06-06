Москва, 6 июня, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Работодатели будут обязаны платить штрафы за задержку заработной платы работнику с первого дня задержки зарплаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, соответствующая поправка была поддержана в ходе обсуждения законопроекта о повышении финансовой ответственности работодателя, который комитет Госдумы по соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.

Пабло Пикассо. Нищие. 1903

В редакции правительственного законопроекта, принятой в первом чтении, планировалось, что максимальный штраф для работодателя составит 100 тысяч рублей за каждого работника, которому не выплатили причитающиеся деньги. Комитет не согласился с такой позицией. «Мы посчитали, что необходимо найти правовую коллизию, которая позволит избежать такого разорительного для юрлиц и усугубляющих положение трудящихся решения. Наша трактовка — 100 тыс рублей для юрлица за факт нарушения», — отметил первый зампред комитета Михаил Тарасенко («Единая Россия»). В то же время была одобрена поправка, согласно которой штрафы начинают начисляться сразу после просрочки выплаты зарплаты. «Предельный срок выплаты заработной платы — это 15-й день после того периода, за который она начислена, с этого момента, если заработная плата задерживается, она насчитывается в повышенном размере — 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки», — пояснил Тарасенко. В редакции, принятой в первом чтении, предполагалось, что прогрессивная шкала компенсации за невыплату зарплаты вступает в действие после 6 месяцев просрочки.

По словам депутата, работодатели поддержали эти поправки с условием, если они будут идти в пакете.

Законопроект о повышении штрафов для работодателей за задержку зарплаты был принят Госдумой в первом чтении 23 марта. Инициированный правительством РФ законопроект обязывает работодателя выплачивать зарплату не позднее чем через 10 дней, прошедших с окончания периода, за который она начислена. Максимальные штрафы для работодателей-юрлиц, виновных в задержке зарплаты работникам, вырастут в 2 раза и составят 100 тыс. рублей. Штрафы для должностных лиц предприятий, виновных в задержке зарплат, составят от 10 до 20 тыс. рублей (сейчас от 1 тыс. до 5 тыс. рублей).