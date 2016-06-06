Пенза, 6 июня, 2016, 18:27 — ИА Регнум. В Пензе во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) один из сдающих почувствовал себя плохо. Потребовалась помощь медиков, которые были вызваны в пункт сдачи ЕГЭ. Подростка госпитализировали, сообщает «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-секретаря регионального министерства образования Анну Лещенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен в формате ЕГЭ

По ее словам, юноша состоит на учете у кардиолога. Ухудшение состояния произошло в связи с подъемом артериального давления. «Его госпитализировали, но мама забрала его под расписку, сейчас он дома», — пояснила представитель ведомства.

Поскольку сдать экзамен не удалось по уважительной причине, подросток сможет вновь пройти испытание в один из резервных дней — 28 или 30 июня.

По данным министерства образования Пензенской области, математику профильного уровня сдают 4 518 выпускников текущего года и прошлых лет. На территории области работают 25 пунктов сдачи ЕГЭ, из них 7 — в Пензе и один пункт — на дому.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в ходе сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня в Пачелмском районе один из участников был удален с экзамена «за использование мобильного телефона». Заместитель министра образования Лилия Чащина в ходе видеоконференции с руководителями муниципальных органов управления образованием потребовала, лично выезжать и контролировать процесс. «Коллеги, я требую, чтобы вы навели порядок в пунктах проведения экзаменов. Нарушений больше быть не должно», — подчеркнула замглавы министерства.