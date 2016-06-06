Лима, 6 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Педро Пабло Кучински лидирует после обработки 92, 55 процентов бюллетеней. Как сообщает El Tiempo, за него отдали свои голоса 50, 32 процента избирателей. За альтернативного кандидата — Кейко Фухимори проголосовало 49, 68 процентов. Окончательные результаты выборов будут объявлены в конце недели после подсчета голосов граждан Перу, проживающих за рубежом, и в отдаленных сельских районах страны.

perureports.com Кейко Фухимори

Отметим, что разрыв крайне мал, что свидетельствует о расколе в перуанском обществе. Немалую роль в лидерстве Кучински сыграло крайне негативное отношение значительной части населения Перу к отцу Кейко Фухимори — экс-президенту страны, диктатору Альберто Фухимори.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, над Кейко Фухимори висит тень ее отца, который отбывает наказание за преступления против человечности и коррупционные деяния, совершенные в период его президентства. Альберто Фухимори был президентом Перу в течение десяти лет: с 28 июля 1990 года по 17 ноября 2000 года. Это первый японец, который смог стать главой государства, не считая императоров Японии. В среде левых политиков Альберто Фухимори заслужил прозвище «кровавый хорек».

В период его правления имели место массовые нарушения прав человека, кровавые преступления, совершенные «эскадронами смерти». Достоянием гласности стали и более чудовищные вещи — факт стерилизации более двухсот тысяч граждан Перу в период правления Альберто Фухимори. По этому поводу в 2002 году был обнародован специальный доклад, предполагавший признание действий Фухимори геноцидом по отношению к собственному народу. Отметим, что Кейко Фухимори отрицательно относится к судебному преследованию своего отца и ни разу не выступила с критической оценкой его деятельности в период президентства.

Проигравшая первый тур президентских выборов представитель левых сил Вероника Мендоса неоднократно заявляла, что приход к власти Кейко Фухимори — «самый худший вариант для Перу». Мендоса призвала левые силы страны голосовать за Педро Пабло Кучински. Сам Кучински пообещал создать правительство, где будут представлены разные партии, в том числе и левые, сообщало издание Prensa Latina.