Вашингтон, 6 июня, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Ракетный эсминец ВМС США «Портер» вошел в акваторию Черного моря через проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба Шестого флота США.

U.S. Naval Forces Europe-Africa Матрос за штурвалом ракетного эсминца ВМС США «Портер» в ходе плановых учений Breeze — 2015 в акватории Чёрного моря

Корабль оснащен управляемым ракетным оружием и будет проводить «рутинные операции в рамках планового похода», заявили американские военные. Постоянное пребывание американских военных кораблей в Черном море нацелено на «укрепление мира и стабильности», подчеркивают в военном ведомстве США.

«Портер» зайдет в порты черноморских союзников НАТО и проведет совместные учения с кораблями стран-партнеров. Эсминец должен будет зайти в Одессу.

Известно, что «Портер» оснащен системой противоракетной обороны «Иджис» и 56 крылатыми ракетами «Томагавк». Ротацию своих военных кораблей в Черном море США осуществляют в рамках операции «Атлантическая решимость». В рамках этой операции США демонстрируют свою поддержку союзникам по НАТО на Балтийском и в Черном морях в свете украинского конфликта.

Напомним, в Черное море регулярно заходят боевые корабли нечерноморских стран-членов Североатлантического альянса. Их пребывание там ограничено 21 сутками согласно конвенции Монтре. Боевое дежурство кораблей НАТО в Черном море, оснащённых противоракетным оружием, является одним из элементов стратегии сдерживания России, которую провозгласил альянс.