Москва, 7 июня, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, Госдума в третьем чтении обсудит законопроект, касающийся отсрочки оплаты за эвакуацию транспортного средства, сообщает ИА REGNUM. Предполагается, что законопроект может быть возвращен к процедуре второго чтения, чтобы внести поправки, касающиеся сроков «постоплаты» за эвакуацию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуация автомобиля на штрафстоянку

Ранее предполагалось, что владельцу машины нужно будет оплатить перемещение машины в срок, предусмотренный статьей 32.2 КоАП, то есть не позднее 70 дней со дня вступления в силу постановления о наложении административного штрафа. Однако в новой редакции применена формулировка: в сроки и по тарифам, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта в соответствии с методическими указаниями, утвержденными ФАС России.

Кроме того, прописывается, что возврат «эвакуированного» ТС со специальной стоянки осуществляется незамедлительно после устранения причины его задержания.

Копия протокола о задержании ТС, составленного в отсутствие водителя, с решением инспектора о возврате задержанного ТС, вручается его владельцу (представителю владельца) незамедлительно после устранения причины задержания ТС.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года.