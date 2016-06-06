Киев, 6 июня, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ №240/2016, который вводит в действие решение СНБО «О Стратегическом оборонном бюллетене Украины». Соответствующий указ опубликован 6 июня на сайте главы украинского государства, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года «О Стратегическом оборонном бюллетене Украины». Одобрить Стратегический оборонный бюллетень Украины. Кабинету Министров Украины обеспечить разработку и внесение в установленном порядке законопроектов и программных документов, направленных на реализацию положений Стратегического оборонного бюллетеня Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его опубликования. Данным документом определены мероприятия по реформированию оборонной сферы и поддержки реализации Стратегии устойчивого развития «Украина — 2020». В рамках реализации мероприятий, утвержденных Стратегическим оборонным бюллетенем, предусмотрено внедрение в Украине европейских стандартов жизни и выход Украины на ведущие позиции в мире.

Сообщается, что реформы предусматривают приобретение сектором обороны полных оперативных возможностей, что позволит гарантированно обеспечить военную безопасность государства и создать условия для устойчивого развития нации. «По итогам реализации Стратегии устойчивого развития «Украина — 2020» будет осуществлен пересмотр достигнутого прогресса в военной реформе и обновлены цели и задачи по ее продолжение, которые найдут свое отражение в новой редакции Стратегического оборонного бюллетеня Украины», — отмечается в введении к бюллетеню.

Кроме того, в пункте 3.2. оборонного бюллетеня говорится, что «единственной всеобъемлющей целью оборонной реформы является развитие в соответствии с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО возможностей Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, необходимых для адекватного реагирования на угрозы национальной безопасности в военной сфере, защиты Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и нерушимости (неприкосновенности) границ, поддержания международного мира и безопасности».

Напомним, 2 июня вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что представители НАТО положительно оценили принятый Украиной Стратегический оборонный бюллетень. «В НАТО положительно оценили Стратегический оборонный бюллетень… Они очень рассчитывают на то, что имплементационная фаза этого документа подтвердит все те намерения, которые в него были внесены», — сказала Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, есть большая вероятность, что на встрече министров обороны НАТО, которая состоится 15 июня, будет утвержден окончательный комплексный пакет помощи Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая СНБО принял Стратегический оборонный бюллетень и вопросы, связанные с планированием и выполнением государственного оборонного заказа, в связи с чем президент Порошенко заявил, что Украина начинает реальную перестройку сектора обороны и безопасности для вступления в НАТО.