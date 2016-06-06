Бухарест, 6 июня, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Румынии (СДПР) занимает первое место на состоявшихся в стране 5 июня местных выборах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центральном избирательном бюро Румынии, по итогам предварительного подсчета голосов, СДПР получает 39,17% голосов на выборах мэров и 37,52% на выборах в местные советы.

Логотип Социал-демократической партии Румынии (СДПР)

Главный конкурент социал-демократов — пропрезидентская Национал-либеральная партия (НЛП) получила 32,94% и 32,16% соответственно. Далее следуют Либерально-демократический альянс (ALDE) с результатом около 6% и Демсоюз венгров, набирающий около 5% голосов по обоим показателям. Партия «Народное движение» экс-президента Траяна Бэсеску получает около 4% голосов, Национальный союз за прогресс Румынии (UNPR) — 2,3%, остальные партии — менее 1% голосов.

В Бухаресте на выборах победила кандидат от социал-демократов Габриела Фиря, набравшая 45,5% голосов.

Из числа независимых кандидатов, по данным Центрального избирательного бюро Румынии, один мандат мэра получил кандидат от Русской общины липован Румынии.

ИА REGNUM напоминает, что в 2014 году СДПР, являвшаяся на тот момент фактически партией власти, потерпела серьезное поражение на президентских выборах. Тогдашний лидер социал-демократов, премьер Виктор Понта проиграл национал-либералу Клаусу Йоханнису, а позже был обвинен в коррупции и покинул посты премьера и лидера партии. В эпицентре коррупционных скандалов оказались еще ряд видных функционеров СДПР, некоторые были арестованы. Все это сильно ослабило позиции партии, лишившейся контроля и над правительством страны. Таким образом, нынешние результаты местных выборов можно рассматривать как пусть и не слишком убедительный на фоне былой популярности СДПР, но все же политический реванш социал-демократов.