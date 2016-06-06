Москва, 6 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий уголовную ответственность за склонение к самоубийству посредством соцсетей, внес в Госдуму член Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня. предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 110.1 «Склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства».

Эдуард Мане. Самоубийство

Устанавливается, что склонение лица к самоубийству путем уговора, подкупа, обмана, предоставления информации, направленной на формирование привлекательного восприятия самоубийства, в том числе содержащейся в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях, а также содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением средств и орудий совершения самоубийства — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

УК предусматривает ответственность только за «доведение до самоубийства», совершенное путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. В тоже время законодательство большинства стран ЕС рассматривает не только «доведение до самоубийства», но и подстрекательство и пособничество в самоубийстве как уголовно-наказуемые деяния, выделенные в отдельный состав преступления, отмечает автор.