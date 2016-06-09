Москва, 9 июня, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Детективный триллер «Чистое искусство» от создателя ремейка «А зори здесь тихие» Рената Давлетьярова сегодня стартует в российских кинотеатрах. Главных героев в картине сыграли Анна Чиповская и Пётр Фёдоров, известные ролями родителей маленькой Насти в новогодней комедии «Ёлки-2».

Цитата из к/ф «Чистое искусство». реж Ренат Давлетьяров. 2016. Россия Главная героиня

Сюжет картины строится вокруг Саши — молодого фотографа с большим будущим, жизнь которой в одночасье рушится из-за случайности. Саша стала свидетелем убийства и оказывается вовлеченной в криминальную аферу, связанную с живописью и большими деньгами. Пытаясь понять, что с ней происходит, героиня начинает свое собственное расследование…

В основе сюжета фильма — реальные истории, связанные со скандалами на ведущих мировых аукционах — Нью-Йоркском Сотбисе и Лондонском Кристисе. В том и в другом случае истории были связаны с продажей поддельных картин русских живописцев.

Сценарий к фильму писал итальянский журналист Марк Франкетти, известный своим интересом к России. В 2003 году Франкетти работал над сценарием к документальной картине про «Норд-Ост» режиссёра Дэна Рида, в 2015-м снял фильм «Большой Вавилон», представив на суд зрителей критический взгляд на российский Большой театр, который многие российские зрители и критики кино оценили как «узкий» и «бессмысленный».

Рабочее название фильма Давлетьярова — «Смертельное искусство», однако в первый же съёмочный день из-за суеверия оно было заменено на «Честную девушку», а с приходом в картину Анны Чиповской — на «Чистое искусство».

По словам актрисы, история о женщине — редкость в современном российском кино. «Здесь все наоборот, тут кино вращается вокруг главной героини — это, конечно, лестно — 90 процентов картины посвящено тебе, это мой первый подобный опыт. Я шла работать в эту картину с чистым сердцем — потому что со мной мои самые ближайшие друзья: с Петей Федоровым я впервые снималась 11 лет назад, с Сашей Яценко — это моя «Оттепель». По-актерски не нужно себя заставлять любить и дружить в кадре», — говорит Чиповская.

В фильме также снимались Пётр Фёдоров («Ёлки 2») Константин Юшкевич («Упражнения в прекрасном»), Илья Любимов («Неадекватные люди»), Александр Яценко («Мне не больно»), Алексей Барабаш («Питер FM»).