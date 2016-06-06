Воронеж, 6 июня, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Власти Воронежа ведут поиск альтернативной площадки для строительства крематория. Об этом 6 июня на еженедельном рабочем совещании 6 июня заявил мэр Александр Гусев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

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«Мы прислушиваемся к мнению жителей города. И один из таких примеров — строительство крематория, которое вызвало большой общественный резонанс против его строительства на выбранной территории. Но я считаю, что такой объект обязательно должен быть в миллионном городе, поэтому в настоящее время осуществляется поиск альтернативных площадок в пределах Юго-Западного кладбища», — заявил мэр Воронежа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве в Воронеже крематория было принято гордумой в начале 2015 года. В марте этого года стало известно, что под строительство объекта подобран участок — в районе Юго-Западного кладбища, на окраине Воронежа. Правда, активно против выступили жители недавно построенного поблизости микрорайона, не пожелавшие жить рядом жить рядом с крематорием, который относится к предприятиям второго класса вредности. Несмотря на все заверения администрации, экологов в том, что при строительстве и эксплуатации будут соблюдаться все необходимые нормы, на общественных слушаниях 18 мая жители выступили против.