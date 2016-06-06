Киев, 6 июня, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В новый состав правления ПАО «Украинская зализныця» (Украина) вошли четыре иностранца. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба Кабмина Украины, передает ИА REGNUM.

uz.gov.ua Железнодорожный состав «Укрзализныци»

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, новое руководство «Укрзализныци» должно осуществить эффективное реформирование украинских железных дорог и оправдать надежды, которые возлагает общество на новую команду.

Кроме того, Омелян представил коллективу новый состав правления, в который вошли: директор по экономике и финансам «Укрзализныци» Александр Бужор, менеджер по социальным проектам Марчеку Желько, менеджер по инфраструктурным проектам Ремигиуш Пашкевич, менеджер по грузовым перевозкам и операционной деятельности Марек Роберт Залесний. В новом составе правления остался Сергей Михальчук, который с июня 2015 г. занимал должность директора по инфраструктуре.

Также сообщается, что трое из шести членов правления уже приступили к работе, еще трое приступят после получения разрешений на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня украинский парламент включил ПАО «Украинская зализныця» в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. За соответствующий законопроект № 4594 за основу и в целом проголосовали 250 народных депутатов. Документ вносит изменение в закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», а именно в приложение № 1 к данному закону.

Ранее, 1 июня Кабмин Украины одобрил контракт с главой «Укрзализныци» Войцехом Балчуном. Зарплата нового руководителя Укрзализныци составит до $1,5 млн в год. «Решение принято единогласно. Поздравляем господина Балчуна. Осталось министру подписать распоряжение», — заявил премьер министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, разработанный Балчуном план реформирования госпредприятия позволит сэкономить 7 млрд грн за год.

Напомним, с 1 по 4 сентября в Каменце-Подольском пройдет шестой рок-фестиваль Respublica-2016. Хедлайнерами «тяжелой» сцены станут глава «Укрзализныци» Войцех Балчун со своей рок-группой Chemia, а также британская группа Molotov Jukebox. В Польше Балчун хорошо известен не только как предприниматель, но и как успешный музыкант.